Спор о погоде на Новый год: суровый прогноз в Росгидромете назвали шаманизмом

В Сети опубликовали прогноз погоды, который обещает москвичам суровые морозы на Новый год. Температура якобы резко поползет вниз в последние дни декабря, а в ночь на 1 января столбики термометров опустятся ниже минус 30.

Кто-то уже начал пересматривать планы на празднование новогодней ночи, но в Гидрометцентре призвали не паниковать, назвав такой прогноз не иначе как шаманизмом. Пока современные технологии позволяют предсказать погоду точно только на ближайшие шесть дней.