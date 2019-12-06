Конькобежка Качанова стала второй на этапе Кубка мира в Нур-Султане

Россиянка Дарья Качанов финишировала со вторым результатом дня на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Казахстане. Дистанцию 1000 метров она преодолела за 1 минуту 14,753 секунды.

Еще одна представительница России Ольга Фаткулина стала третьей (1 минута 15,093 секунды). Победу же одержала американка Бриттани Боу, показавшая лучший результат дня – 1 минута 14,280 секунды.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту завершится в Нур-Султане 8 декабря.