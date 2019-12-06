Чемпионат мира. Российские гандболистки заняли первое место в группе

Женская сборная России по гандболу в заключительном туре первого группового этапа чемпионата мира, который проходит в Японии, встречалась с командой Швеции. Россиянки взяли верх над соперницами со счетом 30:22, одержав на турнире пятую победу подряд.

Таким образом, наши девушки набрали десять очков из десяти возможных, заняв первое место в группе. Вторыми стали шведки (8 баллов). На третьей позиции расположились японки (6). Все три команды продолжат борьбу за медали мирового первенства.

На втором групповом этапе сборная России сыграет с представительницами Румынии, Черногории и Испании. Также в группу II попали шведские и японские гандболистки, которые уступили россиянкам на первом этапе.

8 декабря россиянкам предстоит сразиться с румынками. По регламенту турнира, две лучшие команды выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют с первой и второй сборными из группы I.