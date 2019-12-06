Spiegel сообщил о визите Петрова и Боширова в Германию

Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование в отношении двух предполагаемых сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Власти Великобритании и СМИ ранее озвучивали их имена в рамках дела об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери.

В ходе предварительного расследования под названием "Нови" правоохранители обнаружили, что Боширов и Петров находились в Германии в 2014 году и провели три дня в окрестностях Франкфурта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на интернет-издание SPIEGEL ONLINE. По данным СМИ, якобы командование элитного подразделения российской военной разведки, с которым связаны Боширов и Петров, имеет связи в ФРГ.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел ФРГ сообщило о высылке из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине. Такое решение связано с убийством в центре германской столицы гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Генпрокуратура, которая ведет расследование преступления, заявила, что есть все основания полагать, что убийство было совершено либо по указанию государственных инстанций России, либо по указанию инстанций Чеченской Республики.

Собеседники немецкого издания также рассказали, что у германских спецслужб была информация о готовящемся нападении на Хангошвили еще в 2017 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что подозрения в отношении России являются абсолютно беспочвенными.