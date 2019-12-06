Абаничева освободили от наказания

Участника массовых беспорядков в Москве Сергея Абаничева приговорили к 15 суткам ареста. Соответствующее решение вынес Мещанский суд Москвы. Однако обвиняемого освободили от наказания, так как засчитали ему время, проведенное в СИЗО в конце августа 2019 года, сообщает агентство "Интерфакс".

Абаничев был задержан 5 декабря рядом с Тверским судом, куда он пришел поддержать другого участника беспорядков Никиту Чирцова.



Ранее Кузнецовский суд вынес приговор Егору Жукову. Он получил три года условно за призывы в интернете к экстремистским действиям.