Комиссия спортсменов UKAD требует отстранить Россию

Представители Антидопингового агентства Великобритании настаивают на максимально жестком наказании для российских спортсменов. Комиссия спортсменов UKAD обратилась к WADA с требованием принять самые жесткие санкции в отношении нашей страны.

Представители Британии призвали исполком Всемирного антидопингового агентства, который пройдет 9 декабря, принят к исполнению рекомендации независимого комитета по соответствию, который считает, что российская сторона не выполнила ряд ключевых рекомендаций WADA по исправлению ситуации с допингом.

"Санкции, на которых настаивает комитет по соответствию — это минимально возможная мера, которая сейчас необходима в полном объеме, — говорится в опубликованном на сайте UKAD обращении комиссии спортсменов. — И члены комиссию считают, что нужно пойти дальше этих рекомендаций".

По мнению представителей UKAD, необходимо полностью запретить российским атлетам участвовать в соревнованиях до тех пор, пока спортивное сообщество не будет уверено в том, что обман во взаимоотношениях России и WADA совершенно исключен, а целостность спорта может быть восстановлена.