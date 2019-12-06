Конькобежец Муштаков взял золото на этапе Кубка мира в Казахстане

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Нур-Султане, завершились соревнования у мужчин на дистанции 500 метров. Первое место занял россиянин Виктор Муштаков, показавший лучшее время дня – 34,636 секунды.

Следом за ним расположился его соотечественник Руслан Мурашов. Он преодолел дистанцию за 34,641 секунды. В тройке лучших также оказался конькобежец из Канады Алекс Буавер-Лакруа (34,730).

Еще один представитель России Артем Арефьев расположился на четвертой позиции, показав результат 34,740 секунды.