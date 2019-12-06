Мошенники выставили на продажу особняк Волочковой

Анастасия Волочкова в своем "Инстаграме" сообщила о том, что ее атакуют звонками знакомые с вопросом, действительно ли она продает свой роскошный особняк.

Балерина предупредила подписчиков не вестись на эти объявления, поскольку это – мошенники.

"Мой дом — это моя крепость", – написала Волочкова, добавив, что она ничего не продает "даже в мыслях".

Артистка возмущена объявлениями на сайтах агентств недвижимости, которые использовали фотографии особняка, уже украшенного к Новому году, которые она разместила на своей страничке в соцсети.

"Пусть агентства, продающие дома, сами создают такой интерьер и потом выставляют его на своих сайтах, а не пользуются моим именем и тем, что создала я", — пишет Волочкова.

Балерина также сообщает, что намерена обратиться из-за этого к своему адвокату и в правоохранительные органы.