Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала поздравительный видеоролик украинского президента Владимира Зеленского по случаю Дня Вооруженных сил, в котором он пообещал вернуть Крым.

По мнению российского политика, Украина фактически сама отказалась от крымского народа. Поклонская отметила, что со стороны украинской власти отношение к Крыму на протяжении последних шести лет проявлялось в виде различных блокад — энергетической, водной, продовольственной, транспортной. Зампред Госдумы подчеркнула, что все попытки оспорить результаты крымского референдума обречены на провал, поскольку так называемые претензии относительно законности его проведения "формальны и смехотворны", сообщает РИА Новости.

Солидарен с мнением Поклонской и заместитель председателя Сербской радикальной партии, член сербской делегации в Совете Европы Александр Шешель. По его словам, российский Крым — это факт, который должны признать во всем мире.

Шешель рассказал, что Россия — исторически самый большой союзник Сербии на международной арене. Москва также является главным защитником Косова в ООН, в 2015 году она воспрепятствовала признанию сербского народа на уровне организации виновным в геноциде.

Александр Шешель пояснил, что Россия всегда поддерживала Сербию, потому самое меньше, что они могут сделать — это признать территориальную целостность России с Крымом и Севастополем в ее составе. По словам зампреда Сербской радикальной партии, Крым несправедливо был отнят у России, но исторически всегда оставался русской территорией, сообщает ТАСС. "Мы считаем, что это факт, который должен признать весь мир", — заявил Шешель.

Ранее сенатор от севастопольского региона Екатерина Алтабаева призвала президента Украины оставить претензии на Крым и начать руководствоваться реалиями настоящего времени.