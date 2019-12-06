Заключительное заседание по делу Коршунова назначено на 12 декабря

Апелляционный суд Неаполя провел заседание, на котором обсуждался вопрос об экстрадиции в США арестованного в Италии по запросу Вашингтона директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца, подчеркнув, что итоговое решение ожидается на заседании, которое пройдет 12 декабря.

Юрист отметил, что Коршунов дал показания в суде, категорически отказавшись признать свою вину и протестуя против экстрадиции в США.

Адвокат отметил, что если даже его клиент причастен к преступлениям, совершенным в Италии и Франции, то в этих странах его не преследуют. Что касается экстрадиции в Россию, где Коршунова обвиняют в мошенничестве, то его подзащитный на нее согласен и теперь соответствующее решение должен принять министр юстиции.

Топ-менеджер ОДК был задержан 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, согласно которому его обвинили в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Россиянин был арестован и до сих пор содержится в тюрьме Неаполя. По одному уголовному делу с Коршуновым проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, также арестованный по требованию США.