Самолету "Газпром авиа" пришлось вернуться во Внуково

Вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за технических проблем с одним из двигателей совершил самолет "Газпром авиа". На борту самолета Sukhoi Superjet 100 было 43 пассажира и семеро членов экипажа.

Рейс OP 913 вылетел в Надым, но из-за срабатывания датчика о неисправности двигателя командир экипажа решил вернуться в Москву, сообщает РИА Новости. К взлетно-посадочной полосе были подтянуты пожарные машины и силы спасателей. Но они не понадобились. Воздушное судно благополучно приземлилось в 14 часов 8 минут. Более того, самолет самостоятельно зарулил на стоянку.

Авиакомпания "Газпром авиа" готовит к вылету резервный самолет для отправки четырех десятков пассажиров к месту назначения.