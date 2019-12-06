Киевлянин пригласил женщину на первое свидание в свой дом и показал скелет в шкафу

Страшный сюрприз преподнес женщине на первом свидании житель Киева, с которым она познакомилась в Интернете.

Мужчина привел ее в квартиру, но вместо романтического ужина своей новой знакомой он первым делом показал труп пенсионерки, спрятанный в кладовке.

Женщине удалось сбежать и позвонить в полицию, передает "112 Украина".

Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, они действительно нашли тело 82-летней пенсионерки – хозяйки этой квартиры — с пакетом на голове и шарфом на шее. Оно было спрятано в кладовке между вещами.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве пожилой женщины. Сначала он отрицал свою причастность к совершению преступления, но затем во всем сознался, сообщает портал Украина.ру.

По предварительным данным, пенсионерку удушили. Какова была связь между убийцей и его жертвой, сейчас выясняется.