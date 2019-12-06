На военно-морской базе во Флориде произошла перестрелка

Стрельба произошла на военно-морской базе в городе Пенсакола в американском штате Флорида. Оба въезда на базу закрыты, жителей близлежащих домов просят не приближаться к военному объекту, передает USA Today.

A life flight helicopter just pulled out of Baptist Hospital, at least two ambulances have arrived to the emergency room in the past 15 minutes. @weartv pic.twitter.com/WGUUWHqEOD — Jennifer Munoz (@JennifermunozTV) December 6, 2019

Выстрелы прогремели около семи часов утра по местному времени. Представитель шерифа округа Эскамбиа подтвердила, что полицейские делают все, чтобы задержать предполагаемого стрелка. По некоторым данным, его уже ликвидировали.

Очевидцы сообщают, что к месту направляются три медицинских вертолета и несколько карет скорой помощи. В ближайший баптистский госпиталь доставили пятерых пострадавших.

Двумя днями ранее матрос открыл стрельбу на военно-морской базе в Перл-Харборе, убив одного человека. После этого он свел счеты с жизнью.