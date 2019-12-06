Путин побеседовал с немецкими бизнесменами на их языке

Президент России Владимир Путин перешел на немецкий язык во время встречи с представителями ФРГ. Лингвистический переход он сделал в тот момент, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.

Когда российский лидер начал вступительное слово, у одного из представителей ФРГ произошла заминка, из-за чего он обратился к Путину. Глава государства отреагировал быстро и перешел на немецкий язык. Участник переговоров в ответ засмеялся. Президент России снова продолжил свое вступительное слово, но уже на русском языке. Кроме того, на немецком он пообщался и с другим участником встречи, сообщает телеканал "Россия 24".

Во время переговоров Владимир Путин рассказал, что работы по прокладке газопровода "Северный поток-2" близки к завершению. Введение его в эксплуатацию позволит вдвое увеличить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту. Так, российский глава привел данные, согласно которым в 2018 году в Германию был поставлен рекордный объем газового топлива — 55,5 миллиарда кубических метров.

Владимир Путин отметил, что немецкие потребители бесперебойно снабжаются российским газом, а ввод "Северного потока-2" станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса на энергоносители в Германии и ряде других стран.

В свою очередь представители германского бизнеса рассказали, что уверены в необходимости сохранности транзита газа из России в Европу через Украину. Для этого нужно запустить "Северный поток-2", который поспособствует стабильности поставок газа на континент. С соответствующим заявлением выступила зампред правления Восточного комитета германской экономики, председатель набсовета компании Claas Катрина Клаас-Мюльхойзер.

По ее словам, спрос на газ растет, потому газ через трубу — это лучший способ его доставки. Также Клаас-Мюльхойзер отметила, что сфера энергетики является крайне важной для решения существующих конфликтов. Зампред правления Восточного комитета германской экономики заявила, что время заканчивается, потому переговоры между ЕС, Украиной и Россией могут быть использованы для того, чтобы создать доверие и найти компромиссы, приемлемые для всех сторон.



Действующий контракт между российской и украинской сторонами истекает в конце 2019 года. Москва в октябре на трехсторонних консультациях с участием Евросоюза представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса. Прогресса на этом направлении достигнуто не было.