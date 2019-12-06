Девушка заработала ожог третьей степени, осветлив волосы недорогой краской

Жительница Австралии получила мощный химический ожог, воспользовавшись осветлителем для волос. 20-летняя Аннализа Фокс назвала самой большой ошибкой в жизни использование дешевой краски, пишет The Sun.

По словам девушки, она начала красить голову и поняла, что ей не хватает одной пачки осветлителя. Она обернула голову пленкой и пошла в магазин за еще одной упаковкой. Вскоре она почувствовала жжение.

"Я знаю, что голову может немного пощипывать от краски, но тогда мне казалось, что моя голова горит огнем", – рассказала Фокс.

Девушка побежала домой, чтобы скорее смыть краску, а затем обратилась в больницу. Там ей выдали мазь и сфотографировали ожоги, чтобы отправить снимки в ожоговый центр. Там повреждения квалифицировали как химический ожог третьей степени. В итоге, девушке придется пересаживать кожу.

Фокс опубликовала фотографии ожогов в Facebook, призвав других женщин внимательнее выбирать краску для волос.