В Тольятти женщина-водитель сбила пенсионерку и скрылась с места ДТП. Видео

Полицейские нашли водителя, совершившего умышленный наезд на пешехода, и обнародовали запись инцидента, произошедшего 28 ноября во дворе жилого дома в районе пересечения улицы Юбилейной и проспекта Степана Разина в Тольятти.

Как сообщили в ведомстве, женщина, находившаяся за рулем автомобиля Renault Kaptur, сбила 67-летнюю пенсионерку и, сделав ей замечание, скрылась с места аварии.

Пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.