От семи до тринадцати: в "Прямом эфире" выбирали лучшую многодетную семью

В студию "Прямого эфира" приехали самые большие семьи России: матери-героини, отцы-рекордсмены. У одних родились семь детей, у других – девять, у третьих – тринадцать.

Среди них есть и матери-героини, в свое время побеждавшие на конкурсах красоты, и бизнес-леди. Кто-то вместе с избранником изначально планировал семью с большим количеством детей, кто-то (по их признанию) "увлекся" процессом, а некоторые семьи "в одночасье" стали многодетными.

Как, например, семья Морозовых из Петербурга, у которой разом родились четверо детей, или семья Машко из Уфы, в которой дважды рождались двойни, а всего — шестеро детей.

Еще одна многодетная семья стала известна после того, как к ним в гости приехал президент России. У Сыропятовых из города Верхняя Пышма Свердловской области — девять детей.

А вот у семьи Виктории и Александра Ступаковых из Белгородской области – шестеро сыновей (за семь лет Вика рожала пять раз), и они все еще надеются, что "получится" дочка.

Эти и другие семьи рассказывали в программе о том, как изменилась их жизнь после появления третьего и последующих детей, как им живется, и что помогает сохранять в семье мир и любовь, а жюри пыталось выбрать лучших из них, чтобы вручить суперприз.

Однако лучших выбрать не удалось: всем конкурсантам жюри, в которое входили певица Натали, актеры Сергей Горобченко (кстати, отец шестерых детей) и Андрей Гайдулян, иллюзионист Сергей Сафронов, телеведущий Тимур Кизяков и другие известные персоны, поставило высший балл.

Так что судьбу суперприза для лучшей многодетной семьи России 2019 года предложено решить зрителям телеканала "Россия 1".

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".