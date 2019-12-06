Конона отпустили в зале суда

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток участника несанкционированной акции 27 июля в центре столицы Даниила Конона, но, поскольку он находился в следственном изоляторе до прекращения уголовного дела по обвинению в несанкционированном митинге, это время зачли, и мужчина был отпущен в зале суда.

Как передает ТАСС, такое же решение служители Фемиды приняли и в отношении другого фигуранта дела о беспорядках в Москве Сергея Абаничева.

27 июля 2019 года по оценке столичной полиции в несанкционированной акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более тысячи было задержано. В рамках уголовного дела о насилии в отношении представителей власти, которое возбудил Следственный комитет России, 10 человек, в том числе Конон, были арестованы. В начале сентября СКР прекратил уголовное преследование в отношении пяти фигурантов, среди которых были Конон и Абаничев.