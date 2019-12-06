Бокс. Поветкин оказался тяжелее Хантера накануне поединка

В преддверии боксерского поединка между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером, который пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря, состоялась официальная церемония взвешивания. Представитель России по весовым показателям обошел соперника.

Как сообщает ТАСС, российский боксер показал вес 103,8 кг. Хантер уступил оппоненту килограмм с лишним. Американец потянул на 102,5 кг.

Бой между российским и американским боксерами состоится в андеркарде главного поединка вечера между Энтони Джошуа и Энди Руизом. Напомним, что в активе 40-летнего Поветкина 35 побед и два поражения. 31-летний Хантер 18 раз праздновал успех на ринге, уступив лишь в одном бою.