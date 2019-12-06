Турция объяснила, почему купила российские С-400

Турция обращалась к союзникам по НАТО с просьбой продать зенитные ракетные комплексы, однако Штаты и Франция отказали. Поэтому пришлось покупать системы ПВО у России, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава внешнеполитического ведомств призвал не искать в этом решении политической подоплеки, пишет агентство ТАСС. Он напомнил, что у Анкары с Москвой немало разногласий, например, по Украине и Грузии, даже по Сирии позиции порой не совпадают. Однако Турция продолжает оставаться страной НАТО, которая больше других вкладывает в альянс.

Помимо прочего Чавушоглу напомнил, что если раньше Турцию защищали комплексы Patriot союзников, то в 2013 году свои ЗРК из страны вывели Германия и Нидерланды, а в 2019 году аналогичное решение приняла Италия.

Напомним, Соединенные Штаты раскритиковали Турции за покупку российских комплексов С-400 "триумф". После чего Вашингтон приостановили участие Анкары в программе самолета пятого поколения F-35.

С-400 – самая современная российская серийная система ПВО. Она способна обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дистанции до 400 километров.