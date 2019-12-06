Матвиенко хочет наказать Новака

Министр энергетики России Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии. С соответствующим заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

По словам российского политика, они аплодировали принятию в декабре 2018 года закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. "Закон приняли — ура. И что происходит дальше?", — задала риторический вопрос Матвиенко. По ее словам, сроки вступления в силу закона определяет правительство. Датой значится 1 июля 2020 года, но Министерством энергетики "вообще ничего не делается". Матвиенко отметила, что в таком случае министр энергетики должен получить административное наказание, поскольку он был на совещании, во всем соглашался, компромиссы в данном вопросе долго искали. "Мы их нашли, закон приняли, а дальше тишина", — отметила российский политик.

При этом Валентина Матвиенко напомнила, что вице-премьер Дмитрий Козак в апреле провел совещание, в ходе которого прописал все нормативные акты, а также утвердил сроки их исполнения. Спикер Совета Федерации рассказала, что время ушло, тарифы утверждены, инвестпрограммы компаний тоже, сообщает ТАСС. По ее словам, происходящее — это "безобразие" и "безответственность". Она попросила показательно наказать одного человека, например, заместителя министра энергетики, чтобы другие начали хотя бы бояться, если не нести ответственность.

Валентина Матвиенко сообщила, что правительство в итоге будет вынуждено с согласия Федерального собрания перенести сроки вступления закона, поскольку парламентарии не будут прикрывать бездейственность министерств и ведомств.

Закон, о котором идет речь, подразумевает введение интеллектуальных счетчиков электроэнергии. Они предназначены для удаленного сбора, обработки, передачи показаний, обеспечивают информационный обмен, хранение данных приборов учета электрической энергии и многое другое. От обычных счетчиков такие отличаются тем, что у них отсутствует дисплей, также в их работу невозможно вмешаться.