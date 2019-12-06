Столбы и 12 машин на скорости 160 км/ч: появилось новое видео момента аварии в Петербурге

В четверг в Петербурге пьяный водитель на подменной машине снес светофор, несколько столбов, металлическую ограду и протаранил 12 автомобилей.

Первоначально утверждалось, что аварию на Выборгском шоссе устроила девушка, однако позже, что подтверждается новыми кадрами момента ДТП, выяснилось, что за рулем сидел мужчина — Авто.Вести рассказали обо всех подробностях инцидента.

Водителем оказался 42-летний житель Санкт-Петербурга, ГИБДД уже возбудила в его отношении 5 административных дел. С начала года мужчина 105 раз привлекался к ответственности, из них 104 за превышение скорости.