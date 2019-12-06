Взрыв газа в многоэтажке в Словакии унес по меньшей мере пять жизней

По меньшей мере пять человек погибли, еще девять получили ранения во время взрыва газа в многоэтажном доме в словацком Прешове, сообщает Aktuality.sk. Последствия ЧП сняли на видео.

По предварительным данным, взрыв прогремел во время ремонта газопровода. Несколько жителей успели почувствовать запах газа и вызвать на место спасателей, но к моменту их прибытия верхние этажи 12-этажки уже были охвачены пламенем.

Несколько человек оказались в ловушке, поскольку взрывной волной разрушило ведущую вниз лестницу. Они поднялись на крышу, откуда их сняли пожарные. Они до сих пор не могут спрвиться с огнем.

По последним данным, погибли пять человек, травмы получили 40, в том числе 25 пожарных. В больницу доставили девятерых пострадавших, их жизням ничего не угрожает.

В городе введено чрезвычайное положение.