Экс-премьер Киргизии получил 15 лет с конфискацией

Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы за коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Как передает "Интерфакс", судья Свердловского райсуда киргизской столицы Инара Гилязетдинова приговорила экс-главу кабмина также к конфискации имущества, лишению дипломатического ранга и орденов.

Другой фигурант того же дела, еще один бывший председатель правительства страны Жанторо Сатыбалдиев получил 7,5 лет колонии и штраф в размере 150 миллионов сомов (1 миллион 471 тысяч долларов).

Такой же срок лишения свободы, как Исаков, получил и бывший руководитель национального энергетического холдинга Киргизии Айбек Калиев. Гендиректор компании "Электрические станции" Салайдин Авазов отправится в места не столь отдаленные на 11,3 лет.

Гилязетдинова вынесла вердикт и другим фигурантам дела, приговорив их к различным срокам наказания, в том числе, к выплате крупных штрафов.

Правоохранительные органы страны возбудили уголовное дело о коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ в январе 2018 года. Фигуранты обвиняются в нанесении ущерба Киргизии в размере 111 миллионов долларов при заключении контракта с китайской компанией на сумму в 386 миллионов долларов.