"Йокерит" сломил сопротивление "Сибири" в концовке встречи

В Новосибирске завершился матч очередного дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной "Сибирью" и финским "Йокеритом". Встреча получилась крайне упорной. Лишь на последних минутах третьего периода финны сумели вырвать победу со счетом 4:3.

За гостей шайбы забросили Сами Леписте, Атхи Оксанен, Хенри Иконен и Ессе Йоэнсуу. За хозяев льда отличились Юусо Пуустинен, Александр Шаров и Виктор Комаров.

"Йокерит" набрал 43 очка, потеснив столичный "Спартак" с четвертого места в Западной конференции. "Сибирь" с 39 баллами осталась седьмой на Востоке.