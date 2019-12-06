Появилось опровержение сообщений об отречении Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II не планирует отрекаться от трона в связи с преклонным возрастом, сообщило издание People, сославшись на источник в окружении британской королевской семьи. Собеседник журнала опроверг информацию о том, что монарх собирается уйти на покой по достижении 95-летия.

"Нет никаких планов, касающихся отречения королевы в возрасте 95 лет или в любом другом возрасте", – сказал представитель администрации принца Чарльза, сына Елизаветы II.

В Букингемском дворце сообщения о возможном отречении королевы не прокомментировали. Однако источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что Елизавета II еще в возрасте 21 года заявила о твердом намерении служить своей стране до конца жизни.

Слухи о том, что британский монарх может отречься от престола в 95 лет, появились еще в августе 2017 года. 28 ноября нынешнего года в СМИ снова появилась информация о возможном отречении. Сообщалось, что королева может передать полномочия кому-то из наследников уже в ближайшие 18 месяцев. Тогда же отмечалось, что Елизавета II стала реже посещать официальные мероприятия, где ее теперь чаще всего заменяет 71-летний принц Чарльз.