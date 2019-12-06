Полицейские ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США

Жертвами стрелка, открывшего огонь на территории авиабазы ВМС США во Флориде, стали два человека, еще 11 получили ранения. Нападавшего ликвидировали прибывшие полицейские, сообщает Fox News.

ЧП произошло около 7 часов утра по местному времени 6 декабря на авиабазе в городе Пенсакола (округ Эскамбиа), где несут службу около 16 тысяч военных. О ликвидации стрелка полицейские сообщили в 07:48. О личности нападавшего ничего не сообщается, как и о его мотивах.

Известно, что жертвами вооруженного мужчины стали два человека, еще 11 получили ранения, в том числе тяжелые. Травмированных доставили в госпитали на трех вертолетах.

В настоящее время оба въезда на базу, где, помимо военнослужащих, работают около 7,5 тысячи гражданских лиц, закрыты. По оценкам очевидцев, на окрестных улицах скопилось не менее сотни полицейских машин.