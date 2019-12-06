Страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи

Министры ОПЕК+ согласовали дополнительное снижение добычи нефти в рамках Венского соглашения на три месяца, начиная с 2020 года.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, подчеркнув, что речь идет о небольшом сокращении добычи "черного золота".

Что касается России, то как рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, принято решение о том, что в первом квартале будущего года наша страна сократит суточную добычу нефти на 70 тысяч баррелей, доведя квоту до ежедневных 300 тысяч.

С 2017 года соглашение ОПЕК+ многократно продлевалось, предполагая общее ежесуточное сокращение добычи нефти на 1,2 миллион баррелей к уровню октября 2018 года.