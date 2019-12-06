Лавров отреагировал на слухи о российском "шпионском гнезде"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал информацию о якобы российском "шпионском гнезде", которое находится во Франции. По его словам, данная информация — это слухи.

Об этом Сергей Лавров рассказал во время конференции "Средиземноморье: Римский диалог". Рассуждая на тему слухов, распространяемых о России, глава МИДа привел пример об обнаружении "тылового пункта" в Савойе, сообщает "Интерфакс". Российский дипломат отметил, что при этом никакой шпионской деятельности за ним не замечено, но "гнездо все равно шпионское". Также Лавров отнес к слухам сообщения о российских наемниках в Ливии, а также вмешательстве Москвы во внутренние дела Чили.



По словам главы МИДа, слухи распространяют американские коллеги. Он отметил, что в той же самой Сирии много официальных военнослужащих , служащих армий стран НАТО, которые никто не приглашал, но о них вопросы никто не задает. При этом как только что-то где-то происходит, обязательно "какой-нибудь Bellingcat" или другие неправительственные структуры подбрасывают материал о том, что Россия опять что-то делает не так.

Сергей Лавров рассказал, что Россия — одна из немногих стран, которые поддерживают отношения со всеми ливийскими игроками, в числе которых и Саррадж, и Салех, и Гвейл, а также другие персонажи страны, которую, по сути, разрушили. По словам российского дипломата, все знают, кто поддерживает воюющие стороны в Ливии. Лавров призвал не гоняться за сенсациями, а заниматься делом. Он отметил, что для этого важно вернуться к договоренностям в Абу-Даби и выполнить их, сообщает РИА Новости.

The New York Times ранее опубликовал материал, согласно которому в Ливию якобы прибыли около двухсот российских наемников. Заместитель главы МИДа Сергей Рябков назвал такие новости домыслами. По его словам, "подобные вбросы" негативно влияют на настроения внутри США, а это сказывается на двусторонних отношениях.