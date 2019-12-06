Меркель встретится с Зеленским после разговора с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита нормандской четверки в Париже планирует провести двусторонние переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, отметив, что 9 декабря на 15.00 среднеевропейского времени (17.00 московского) у фрау канцлер назначена встреча с Путиным, а на 15.30 – с Зеленским.

Деммер рассказала журналистам, что на встрече с президентом РФ Меркель собирается обсудить, среди прочих вопросов, ситуацию с высылкой российских дипломатов из Берлина.

Встреча лидеров нормандской четверки, в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, будет посвящена аспектам урегулирования конфликта в Донбассе.