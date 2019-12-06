Итоговые сочинения как пособие для уставших надеяться

На этой неделе выпускные классы всех школ России писали итоговые сочинения.

Вот уже несколько лет итоговое сочинение считается экзаменационной работой и является допуском к сдаче ЕГЭ. Итоговое сочинение также называют декабрьским сочинением, потому что первый шанс его написать приходится на декабрь. Всего у школьников три попытки его написать.

Итоговое сочинение пишется в свободной форме на одну из пяти тем по пяти направлениям. Направления разрабатываются в начале каждого учебного года и публикуются Минобрнауки, но сами темы держатся в тайне вплоть до его проведения.

Объем сочинения составляет не менее 250 слов: работа с меньшим количеством слов не проверяется. За итоговое сочинение не ставится оценка. Возможно всего два результата зачет либо незачет. Чтобы ученик получил зачет, его работа должна соответствовать трем из пяти критериев.

В этом году направления были такими: "Война и мир" – к 150-летию великой книги", "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она".

Как видно из названий, даже первое, толстовское направление к литературе и сочинению имеет косвенное отношение. Например, для раскрытия темы 101. Над чем Вас заставил задуматься роман Л.Н. Толстого "Война и мир"? или 105. Особенности психологического анализа в романе "Война и мир" не требуют прочтения книги, а лишь умения складно сочинять, "налить воды" на 250 слов и лайт знаний в области психологии.

С остальными направлениями дело обстоит серьезнее. Их полное раскрытие явно предназначено для работы с психиатром (в лучшем случае, психологом) или заинтересует экзаменационную комиссию в семинарии. Поэтому большую часть читать можно лишь в ироническом ключе.

Например, на темы 107. Разделяете ли Вы убеждение княжны Марьи, что существует "счастье прощат"»? и 213. В каких ситуациях человеком может овладеть отчаяние? мое сочинение закончилось бы на единственном слове. В первом случае "да". Во втором "всегда".

Еще несколько тем я перечислю без комментариев, поскольку не являюсь ни практикующим психологом, ни священником: 201. Согласны ли вы с высказыванием Иммануила Канта: "От пустых надежд человек сохнет"?

411. Почему поединок между гордостью и смирением так драматичен?

412. Как победить в себе гордыню?

404. Должен ли человек смирять свою гордость?

413. В чем разница между смирением и покорностью?

407. Считаете ли Вы смирение добродетелью?

509. Он и она: в чем причины непонимания?

508. Каким Вы представляете себе гармоничный семейный союз?

Отчего-то вспомнилось, как мы писали аттестационное сочинение. И одна тема была по только что вышедшей книге Леонида Брежнева "Малая земля". Тогда одноклассник взял со стола у окна томик (тогда разрешалось использовать первоисточники, чтобы не наврать в цитатах) и переписал книгу, значительно ее подсократив без единого слова отсебятины. Однокласснику, вернее, Леониду Ильичу, поставили пятерку — а кто бы осмелился оценить генерального секретаря творчество иначе.

Можно считать, что я перехожу к основной части текста. А именно, теме 202. Какую книгу вы бы посоветовали прочитать тому, кто устал надеяться?

Этот вопрос мелькнул в ленте среди других постов и обратил на себя внимание. Во-первых, довольно у большого числа взрослых именно эта тема вызвала негодование и неприятие. Во-вторых, я невольно задумалась — есть ли у меня самой такая книга. У меня сегодняшней и 16-летней, которая могла бы писать сочинение.

Первой, почему-то вспомнилась "Дикая собака Динго". Затем "Алые паруса" и даже "Снежную королеву". Именно вспомнились, потому что сегодня, спустя десятилетия ни одна из них не кажутся дающими надежду. Видимо с возрастом, книги перестают быть источником силы, надежды, а становятся скорее информацией к размышлению. Вероятно именно в потере надежды с возрастом и кроется раздражение повзрослевших школьников этой темой.

Стала вспоминать любимых писателе.: Одоевский, Достоевский, Платонов, Солженицын... Стало понятно: прежде, чем отчаявшийся человек дочитает до чего-то светлого, дающего надежду у любого из этих авторов, он рухнет в бездну уныния, самокопания и трагизма.

Расстроившись, решила опросить друзей. Так образовался список книг "уставшим надеяться", с которым я, по большей части, согласна.

Жюль Верн "Дети капитана Гранта"

Вениамин Каверин "Два капитана"

Владислав Крапивин "Колыбельная для брата"

Анна Гавальда "Просто вместе"

Терри Пратчетт

Чарльз Диккенс

Джером Дэвид Сэлинджер "Над пропастью во ржи"

Мемуары: "Опасные мысли" Юрия Орлова, "Милосердия двери" Алексея Арцыбушева, "Жизнь в трех эпохах" Георгия Мирского

Туве Янссон

Ярослав Гашек "Бравый солдат Швейк. Увлекательные приключения честного служаки"

Джейн Остен "Гордость и предубеждение"

Уильям Теккерей "Ярмарка тщеславия"

Фрэнк Герберт "Дюна"

Айзек Азимов "Основание"

Ричард Бах "Чайка по имени Джонатан Ливингстон"

Розамунда Пилчер "В канун Рождества" или "Семейная реликвия"

Макс Фрай

Клиффорд Саймак "Кольцо вокруг Солнца", "Заповедник гоблинов", "Проект Ватикан"

Евгения Гинзбург "Крутой маршрут"

Ольга Адамова-Слиозберг "Путь"

Клайв Стэйплз Льюис "Хроники Нарнии"

Джон Рональд Руэл Толкин "Властелин колец"

Сергей Довлатов "Заповедник".

К этой книге я стала вспоминать, что книги, дающие надежду, существует и у меня. Например, Евгения Шварца. Или Пелама Гринвина Вудхауса.

Торнтон Уайлдер "Мост короля Людовика Святого" и "День восьмой"

Джон Голсуорси "Сага о Форсайтах"

Рекс Стаут

Эрнест Хемингуэй "Острова в океане"

И лишь одна книга повторялась чаще всех. Библию обсуждали долго и подробно с полярными мнениями, что надежды она дает мало даже самым верным христианам, до мысли, что "Библия отличается от великих шедевров литературы тем, что главное в ней не мораль, не жизненный опыт предыдущих поколений, не инструкция, как поступить в какой ситуации, хотя все это там есть, конечно, но может в состоянии жизненной усталости совершенно пройти мимо или вызвать протест. Эта книга может помочь обрести веру — тот единственный источник надежды, который будет не во вне, а в тебе самом. Как — не знаю, но в этом-то и уникальность Книги, через текст которой Бог неведомым образом входит в твою жизнь".

И с этой мыслью трудно спорить.

Мне — трудно. Не школьникам. Как рассказала мама одного выпускника, в его классе выбрали роман Максима Горького "На дне".

Единственное объяснение — недавно проходили. Чем не надежда уставшим надеяться