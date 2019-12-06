Кубок мира. Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте

На третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Нур-Султане, женская сборная России заняла второе место в командном спринте. Россиянки финишировали с результатом 1 минута 29,700 секунд.

Победу в забеге одержали представительницы Нидерландов. Их время составило 1 минуту 27,955 секунды. Третьей стала команда Польши (1 минута 30,091 секунды).

Серебряные медали в составе сборной России завоевали Ангелина Голикова, Дарья Качанова и Ольга Фаткулина. Напомним, что этап Кубка мира в Казахстане завершится 8 декабря.