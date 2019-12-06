Жданов получил 10 суток за участие в несанкционированном митинге

Руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову назначили 10 суток административного ареста за участие в несанкционированном митинге, который прошел 14 июля у столичного избирательного комитета. Соответствующее решение вынес в пятницу, 6 декабря, Хамовнический суд Москвы.

Иван Жданов признан виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП России (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), сообщает "Интерфакс".

Ранее к году колонии общего режима приговорили участника несогласованной акции 27 июля Никиту Чирцова. Также к трем годам условно приговорен блогер Егор Жуков за публичные призывы в Интернете к экстремистской деятельности.

Несогласованная акция прошла в столице 14 июля. В ней приняли участие независимые оппозиционные кандидаты в Мосгордуму с избирателями. Они требовали регистрации независимых кандидатов, а также прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам.