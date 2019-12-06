Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

В финале юниорского Гран-при по фигурному катанию завершились соревнования у девушек. Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.

Второе место заняла американка Алиса Лю, набравшая 204,65 балла. На призовом подиуме нашлось место и для еще одной россиянки Дарьи Усачевой (200,37).

Другие представительницы России Ксения Синицына и Виктория Васильева заняли соответственно четвертое и шестое места.