Консультации с "Газпромом": "Нафтогаз" готов к трехсторонним переговорам

Компании "Нафтогаз" и "Газпром" провели очередной раунд консультаций по газу в преддверие готовящейся встречи сторон с участием Еврокомиссии.

Об этом на своей странице в Facebook проинформировал мировую общественность исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он напомнил, что Еврокомиссия попросила Москву и Киев урегулировать вопросы транспортировки "голубого топлива", отметив, что украинская сторона сообщила российской, что готова рассматривать вопрос долга "Газпрома" не деньгами, а газом.

Витренко не исключил, что "Нафтогаз" может отказаться от последних исковых требований к "Газпрому" на сумму в 12 миллиардов 200 миллионов долларов, если будет заключен долгосрочный контракт и "Нафтогазу" будет выплачено то, что по мнению Киева задолжал российский концерн.

В свою очередь, как передает телеканал "Россия 24", министр энергетики РФ Александр Новак считает, что газовые переговоры между Москвой и Киевом идут очень интенсивно. Он подчеркнул, что считает главным в данным момент урегулировать судебные тяжбы между двумя странами.

Представитель Еврокомиссии сообщил журналистам, что ЕС приветствует прямые переговоры между Россией и Украиной и работает над проведением до конца года трехсторонней встречи министров энергетики по газу.

РФ предлагает решение, согласно которому Украина отказывается от судебных тяжб и заключает краткосрочный контракт на транзит газа на один год. Украина выступает против такого варианта.