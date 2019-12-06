Новости Экономика

Все видео этой рубрики
6 декабря 201920:10

Консультации с "Газпромом": "Нафтогаз" готов к трехсторонним переговорам

nv.ua

Компании "Нафтогаз" и "Газпром" провели очередной раунд консультаций по газу в преддверие готовящейся встречи сторон с участием Еврокомиссии.

Об этом на своей странице в Facebook проинформировал мировую общественность исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он напомнил, что Еврокомиссия попросила Москву и Киев урегулировать вопросы транспортировки "голубого топлива", отметив, что украинская сторона сообщила российской, что готова рассматривать вопрос долга "Газпрома" не деньгами, а газом.

Витренко не исключил, что "Нафтогаз" может отказаться от последних исковых требований к "Газпрому" на сумму в 12 миллиардов 200 миллионов долларов, если будет заключен долгосрочный контракт и "Нафтогазу" будет выплачено то, что по мнению Киева задолжал российский концерн.

В свою очередь, как передает телеканал "Россия 24", министр энергетики РФ Александр Новак считает, что газовые переговоры между Москвой и Киевом идут очень интенсивно. Он подчеркнул, что считает главным в данным момент урегулировать судебные тяжбы между двумя странами.

Представитель Еврокомиссии сообщил журналистам, что ЕС приветствует прямые переговоры между Россией и Украиной и работает над проведением до конца года трехсторонней встречи министров энергетики по газу.

РФ предлагает решение, согласно которому Украина отказывается от судебных тяжб и заключает краткосрочный контракт на транзит газа на один год. Украина выступает против такого варианта.

Сейчас

19:33

Жданов получил 10 суток за участие в несанкционированном митинге

19:30

Потехина освобождена от должности замминистра просвещения

18:00

Экс-премьер Киргизии получил 15 лет с конфискацией

17:24

Умер ученый, выпивший "Крота"

16:46

Самолету "Газпром авиа" пришлось вернуться во Внуково

16:14

Абаничева освободили от наказания

14:58

Путин рассказал о российской стабильности и украинском транзите

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поговорил не только с немецкими бизнесменами, но и с Нетаньяху

Путин поговорил не только с немецкими бизнесменами, но и с Нетаньяху

52 минуты назад
Лавров отреагировал на слухи о российском "шпионском гнезде"

Лавров отреагировал на слухи о российском "шпионском гнезде"

1 час назад
Потехина освобождена от должности замминистра просвещения

Потехина освобождена от должности замминистра просвещения

34 минуты назад
Консультации с "Газпромом": "Нафтогаз" готов к трехсторонним переговорам

Консультации с "Газпромом": "Нафтогаз" готов к трехсторонним переговорам

9 минут назад
Медведев ответил на слова Лукашенко об "антибелорусском давлении"

Медведев ответил на слова Лукашенко об "антибелорусском давлении"

2 часа назад
В столичном метро объяснили необходимость видеокамер в туалетах

В столичном метро объяснили необходимость видеокамер в туалетах

1 час назад
Российские военные провели эксперимент с космической платформой

Российские военные провели эксперимент с космической платформой

3 часа назад
Матвиенко хочет наказать Новака

Матвиенко хочет наказать Новака

2 часа назад
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи

1 час назад
Экс-премьер Киргизии получил 15 лет с конфискацией

Экс-премьер Киргизии получил 15 лет с конфискацией

2 часа назад
Spiegel сообщил о визите Петрова и Боширова в Германию

Spiegel сообщил о визите Петрова и Боширова в Германию

3 часа назад
Песков высказался по "псевдодокладам", учительским зарплатам и делу Жукова

Песков высказался по "псевдодокладам", учительским зарплатам и делу Жукова

6 часов назад
Появилось опровержение сообщений об отречении Елизаветы II

Появилось опровержение сообщений об отречении Елизаветы II

1 час назад
Техновидение. "Серые" смартфоны заблокируют?! На что не похожа PlayStation 5

Техновидение. "Серые" смартфоны заблокируют?! На что не похожа PlayStation 5

5 часов назад
"Тайны следствия-19": новые серии – уже 9 декабря на телеканале "Россия 1"

"Тайны следствия-19": новые серии – уже 9 декабря на телеканале "Россия 1"

6 часов назад
"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

9 часов назад
"Ржев" вышел в общероссийский прокат

"Ржев" вышел в общероссийский прокат

05.12.2019 05:36
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

04.12.2019 17:35
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
Итоговые сочинения как пособие для уставших надеяться

Итоговые сочинения как пособие для уставших надеяться

26 минут назад
Жданов получил 10 суток за участие в несанкционированном митинге

Жданов получил 10 суток за участие в несанкционированном митинге

32 минуты назад
Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

39 минут назад
Меркель встретится с Зеленским после разговора с Путиным

Меркель встретится с Зеленским после разговора с Путиным

49 минут назад
Кубок мира. Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте

Кубок мира. Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте

1 час назад
В Хабаровске сдали дом, который строили 12 лет

В Хабаровске сдали дом, который строили 12 лет

1 час назад
От семи до тринадцати: в "Прямом эфире" выбирали лучшую многодетную семью

От семи до тринадцати: в "Прямом эфире" выбирали лучшую многодетную семью

1 час назад
Полицейские ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США

Полицейские ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США

2 часа назад
Турция объяснила, почему купила российские С-400

Турция объяснила, почему купила российские С-400

2 часа назад
Новое в WhatsApp: ожидание вызова, вход по отпечатку и напоминания

Новое в WhatsApp: ожидание вызова, вход по отпечатку и напоминания

2 часа назад
Столбы и 12 машин на скорости 160 км/ч: появилось новое видео момента аварии в Петербурге

Столбы и 12 машин на скорости 160 км/ч: появилось новое видео момента аварии в Петербурге

2 часа назад
В Москве продали дом, построенный из торфа и опилок

В Москве продали дом, построенный из торфа и опилок

2 часа назад
Умер ученый, выпивший "Крота"

Умер ученый, выпивший "Крота"

2 часа назад
Киевлянин пригласил женщину на первое свидание в свой дом и показал скелет в шкафу

Киевлянин пригласил женщину на первое свидание в свой дом и показал скелет в шкафу

3 часа назад
Мошенники выставили на продажу особняк Волочковой

Мошенники выставили на продажу особняк Волочковой

3 часа назад
Комиссия спортсменов UKAD требует отстранить Россию

Комиссия спортсменов UKAD требует отстранить Россию

3 часа назад
Новый Kia Seltos прошел российскую сертификацию - моторы будут мощными

Новый Kia Seltos прошел российскую сертификацию - моторы будут мощными

3 часа назад
Будущему iPhone предсказали лишение всех портов

Будущему iPhone предсказали лишение всех портов

4 часа назад
Россия частично "раскраснелась", Москва "пожелтела"

Россия частично "раскраснелась", Москва "пожелтела"

4 часа назад
Коллекторы пригрозили бабушке расправиться с внуком, на чье лечение она брала деньги

Коллекторы пригрозили бабушке расправиться с внуком, на чье лечение она брала деньги

4 часа назад
Виктор Чайка оказался настоящим Сигалом

Виктор Чайка оказался настоящим Сигалом

5 часов назад
Новый Volkswagen Golf 8 для России: сроки премьеры и моторная гамма

Новый Volkswagen Golf 8 для России: сроки премьеры и моторная гамма

6 часов назад
Подарки, СОВА и "Терминатор": "Прогресс" отправился к МКС

Подарки, СОВА и "Терминатор": "Прогресс" отправился к МКС

6 часов назад
Расстрел начальника центра "Э": бандитов задержали вместе с главарем

Расстрел начальника центра "Э": бандитов задержали вместе с главарем

6 часов назад
20 главных зимних кинопремьер для всей семьи

20 главных зимних кинопремьер для всей семьи

9 часов назад
Генетики подтвердили, что древние люди одомашнили сами себя

Генетики подтвердили, что древние люди одомашнили сами себя

10 часов назад
Киат В. Тан, создатель Gardens by the Bay: как дикий участок Сингапура стал Садами у залива

Киат В. Тан, создатель Gardens by the Bay: как дикий участок Сингапура стал Садами у залива

10 часов назад
Таблетка от беременности для приема раз в месяц уже готова

Таблетка от беременности для приема раз в месяц уже готова

10 часов назад
Видеоитоги года: что смотрели и лайкали на YouTube в 2019 году

Видеоитоги года: что смотрели и лайкали на YouTube в 2019 году

11 часов назад
В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

04.12.2019 12:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку