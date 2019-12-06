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6 декабря 201920:49 Евгений Решетнев

Когда все понятно без переводчика: о чем Путин договорился с немецкими бизнесменами

Когда все понятно без переводчика: о чем Путин договорился с немецкими бизнесменами

В России обеспечена макроэкономическая стабильность, а инфляция находится на историческом минимуме. Власти активно устраняют административные барьеры и хотят, чтобы зарубежные предприниматели чувствовали себя в стране комфортно. Обо всем этом президент России Владимир Путин говорил сегодня, 6 декабря, в Сочи на встрече с представителями немецкого бизнеса. Впрочем, многие из них прекрасно осведомлены об уровне делового климата: в России — пять тысяч компаний с участием немецкого капитала. В числе общих крупных проектов и "Северный поток-2", будущее которого сегодня тоже подробно обсуждали. 

Главы крупнейших немецких компаний Siemens, Bayer и Knauf бодрой походкой мимо журналистов зашли в сочинскую резиденцию Бочаров ручей. Еще было время пообщаться с членами российского кабмина до официального начала встречи. Пока глава ВТБ, настроен он был явно оптимистично, внимательно следил за рассадкой гостей, Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета экономики Германии, протягивал Веронике Скворцовой визитку. Именно такие кулуарные беседы прокладывают дорогу большим контрактам.

Владимир Путин приветствовал всех сначала по-русски, но после небольших трудностей с синхронным переводом перешел на немецкий, когда у одного из участников возникли трудности с переводом. Российский глава пошутил: "У Вас нет перевода? Тогда я расскажу Вам позже".

К чаю гостям подали кедровые орешки, голубику и восточные сладости. Заминка с переводом была недолгой. Президент уже на русском похвалил немецкий бизнес за прагматизм — санкции не смогли остановить естественные экономические процессы. Взаимные инвестиции даже сейчас составляют 30 миллиардов долларов. Президент напомнил, что в особых экономических зонах нашей страны для инвесторов предусмотрены специальные условия:

"Вы, уважаемые коллеги, все это хорошо знаете. Мы с вами на этот счет неоднократно дискутировали. Вот Катрин кивает головой. И с ней тоже говорили на этот счет неоднократно".

Катрина Клаас-Мюльхойзер, к которой не первый раз за встречу обратился Путин, является замглавы Восточного комитета германской экономики. Этот комитет объединяет более двухсот немецких предприятий и все время выступает за снятие санкций.

"Хочу сказать совершенно открыто: надежда, которую бизнес возлагает на встречу в Париже, очень большая. Мы надеемся, что после этого может начаться процесс отмены санкций, потому что миллиарды, которые теряются из-за этих ограничений, можно было бы инвестировать в экономику", — заявила Катрина Клаас-Мюльхойзер.

Снова прозвучала идея общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, за создание которого ратовал французский президент Макрон, а теперь — немцы. А вообще идея эта принадлежит еще генералу де Голлю.

Что касается газа, в Германии хотят получать его по всем веткам, через Украину в том числе. Путин отметил, что пока никто не намерен прекращать транзит, а проект "Северный поток-2" не имеет никакой политической подоплеки:

"Это чисто коммерческий проект. Правительство фактически не принимает в нем участие. И так, чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, еще раз хочу сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности. Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами. Они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые. Но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения".

На встречу прибыл председатель правления Nord Stream AG Маттиас Варниг. Трубопровод "Северный поток-1", поставляя в год 55 миллиардов кубометров, уже снабжает Европу газом на пределе своих возможностей. "Северный поток-2" позволит удвоить поставки по балтийскому маршруту. И уж если в годы холодной войны ФРГ и Советский Союз смогли, несмотря на панический ужас США, заключить легендарную сделку века (газ в обмен на трубы), о которой сегодня напомнил Владимир Путин, то теперь, казалось бы, все должно быть проще.

"Мы, несмотря ни на какаю политическую конъюнктуру, всегда очень ровно, всегда стабильно относимся к нашим экономическим партнерам. Никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить, так оно будет и в будущем", —заявил Владимир Путин.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал: "Все признают, что, действительно, Европа сейчас находится в значимом риске отставания от Соединенных Штатов, от Китая из-за тех санкций, которые, в общем-то, им навязали США. И, соответственно, сейчас многие обсуждают, в том числе на встрече, что необходимо России и Европе быть вместе".

"Мы обсуждаем конкретные проекты. Для нас это хороший способ продолжать диалог", — отметила Катрина Клаас-Мюльхойзер.

Представители деловых кругов Германии привезли в Россию восемь предложений того, как можно укрепить сотрудничество в расчете на поддержку российского президента и правительства.

Представители немецкого бизнеса покинули сочинскую резиденцию. Переговоры длились больше трех часов. Владимир Путин пригласил всех на следующий экономический форум в Петербурге. Участники встречи, со своей стороны, выразили надежду на то, что Германия станет полноценной страной-партнером питерского форума.

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