Отставить панику. Лютый мороз в новогоднюю ночь пока не подтвердился

Москвичей напугали суровыми морозами в новогоднюю ночь. На одном из популярных ресурсов опубликовали прогноз, который обещает резкое падение температуры в последние дни декабря. А с 31 декабря на 1 января столбики термометров опустятся ниже -30. Но в Гидрометцентре призвали не паниковать. Там считают: такое предсказание сделал вряд ли синоптик.

Встречать новый год на улице на этот раз — идея так себе. Метеорологи в праздничную ночь обещают такие аномальные морозы, что холодно будет не только елочке.

В ночь с 31 на 1 будет -34. Такой леденящий душу прогноз появился на одном из крупнейших погодных сайтов. Народ бросился менять планы: никаких фейерверков, одно оливье. Прекратить панику, строго велели в Росгидромете. Прогноз конкурентов сравнивали с гороскопом и прямо называли фейковым.

"На 25 дней вперед. Возможно, он владеет приемами шаманизма, когда в человека вселяется дух. Это здорово, готов снять свою кепку", — заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Более-менее достоверным считается прогноз только на неделю. Слишком сложна и нестабильная наша планета. Суперкомпьютеры, которыми пользуются метеорологи, и так учитывают миллионы вводных: показания с тысяч наземных, в том числе и арктических, станций, морских буев, атмосферных зондов и околоземных спутников. Погоду в Москве делает и ветер из Бразилии, и волны у берегов Шотландии. Но на Земле остаются участки, не охваченные датчиками, где может произойти то, что спутает синоптикам все карты.

Поэтому долгосрочные прогнозы бывают только абстрактными. Например, в Москве зима будет чуть теплее или чуть холоднее. Посуточной прогноз на месяц вперед — это просто спекуляции на интересе москвичей. Это признают и на том самом погодном сайте, обещавшем лютый холод на новый год. Прогноз там, кстати, к вечеру изменился почти на 30 градусов.

"Мы не фантазируем, мы даем реальный расчет, который получился на данный момент времени. Последний же расчет, который мы получили сегодня, он уже обычный, не экстремальный, со слабо отрицательной температурой", — утверждает ведущий синоптик GISMETEO Леонид Старков.

Если окажется, что сайт сделал ошибку специально, ради сенсации, у него могут отозвать лицензию. За ошибки рублем метеорологов никогда не наказывали. Какой будет новогодняя ночь, никто сейчас сказать на берется. Но главный столичный Дед Мороз готовится к худшему: успел заказать специальную шубу.