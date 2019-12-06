От штрафа до колонии: оглашены приговоры участникам и организаторам беспорядков в Москве

Московские суды сегодня, 6 декабря, вынесли сразу несколько приговоров участникам летних беспорядков в центре столицы. Большинство фигурантов получили условные сроки и административные штрафы. В колонию отправятся лишь единицы.

"Признать Жукова Егора Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 280 части 2 часть второй"... Он стоял перед судьей, засунув руки в карманы. Егора Жукова, участника несанкционированных акций в Москве, обвиняли в призывах к экстремизму. Вину он не признавал.

"Мне приносит счастье, когда я выхожу на улицу и ощущаю атмосферу свободы, когда дышу ей", — заявил Егор Жуков. Что такое "атмосфера свободы", Жуков в своих видео разъяснял слушателям доходчиво, как ему разъясняли на американских лидерских курсах. Вот один из таких его примеров: "Перекрытие дорог — важнейшая тактика, которая словно перекрывает движение крови по телу города".

"Мы здесь власть!" — участники летних беспорядков так и действовали, перекрывая даже Садовое кольцо, где вместе с другими водителями возможности продолжить движение ждала и скорая помощь. Егор Жуков руководил толпой. Он не скрывал, что использовал методы так называемого ненасильственного сопротивления, разработанные известным американским идеологом цветных революций Джином Шарпом. Это способы провоцирования власти на силовые действия.

Егор Жуков получил три года условно. При этом далеко не все участники незаконных акций разделяли идеи о ненасильственном протесте.

Другой фигурант дела Владимир Емельянов во время несогласованной акции схватил росгвардейца за бронежилет и повалил его на землю. Сегодня в суде свою вину он не признал: "Суд приговорил Емельянова Владимира Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года". Судья учел, что Емельянов содержит двух пожилых родственниц, потому два года — условно.

Человека, который во время митинга ударил полицейского пластиковой бутылкой несколько раз, зовут Павел Новиков. Сегодня в суде в своем поступке он раскаялся и получил штраф — 120 тысяч, хотя обвинение просило назначить ему четыре года колонии.

Напал на полицейского и Никита Чирцов, еще один из сегодняшних подсудимых. Он все же отправится в колонию на год. От митингов, похоже, вообще все ожидали разного и готовились к ним по-разному. Кто-то, например, приносил оружие и явно хотел столкновений. Ножи, газовые баллончики, травматические пистолеты — что-то даже удавалось применить против полицейских.

В сравнении с наказаниями, которые участники незаконных акций получают за подобные действия в других странах, российские приговоры более, чем либеральные. В Москве и слезоточивый газ, не говоря уж о более серьезных спецсредствах, полицейские не применяли, несмотря ни на какие провокации.

На данный момент максимальное наказание (пять лет колонии) получил Владислав Синица, который предлагал жестоко убивать детей сотрудников полиции и снимать это на видео. В отношении Сергея Фомина (его подозревали в участии в массовых беспорядках) сегодня, после кропотливого изучения всех обстоятельств, уголовное дело прекратили. Расследование при этом не окончено — решений и приговоров суда ожидают еще несколько участников несанкционированных акций в центре Москвы.