В семейном конфликте хоккеиста Зайцева разберется суд: местонахождение детей неизвестно

В семейном конфликте хоккеиста сборной России Никиты Зайцева будет разбираться суд. Бывшая жена защитника клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" обвинила его в похищении двух дочерей. Видео похищения она выложила в социальные сети. Впрочем, у отца детей, который сейчас живет в Канаде, есть чем ответить бывшей супруге.

"Не трогай детей!" — защитник канадского "Оттава Сенаторз" Никита Зайцев пошел в атаку на свою семью. Отнять во что бы то ни стало своих малолетних дочек у бывшей жены Маргариты защитник решился на пару с отцом и при поддержке друга. Напуганные малыши и вопли женщин — еще немного борьбы прямо в центре площадки и дети отобраны. Пока не ясно, что стало причиной столь решительных действий — хоккеист Никита Зайцев ради этой шумной акции даже прилетел из-за океана и пропустил матч. В одном интервью он утверждал, что много времени проводит с детьми.

Никите не понравились съемки со скрытой камеры, на которой его бывшая жена очень грубо обращается с дочерью. Хоккеисту также не пришлось по вкусу и видео с камеры скрытого наблюдения, где неизвестный голый господин целуется с его бывшей женой Маргаритой, при этом в доме якобы были дети Никиты. Интимное видео выложили в соцсетях.

"Да какое это похищение? Приехал отец, прилетел забрать. Где здесь похищение? Никита забирал! Второй человек — это я был, он же не может двух одновременно забрать. Забрал одну — передал мне, забрал вторую и пошли", — оправдал действия сына его отец.

Маргарита обвиняет бывшего мужа и его родственников в похищении их общих детей, двух девочек. Где они сейчас — неизвестно.

"Я вообще не понимала, что происходит. Меня оттолкнули и убежали. Я ничего не могла сделать. Что я могу сделать против мужчин взрослых?", — заявила Маргарита Зайцева.

По всей видимости, в эту ситуацию придется вмешаться правоохранительным органам. Мастер спорта международного класса и награжденный орденом Почета хоккеист Никита Зайцев на данный момент улетел на игры НХЛ в Штаты. Где находятся дочери — об этом сторона представителей хоккеиста умалчивает.

Известно, что Никита Зайцев и Маргарита поженились в 2015 году. У них родились две дочери, а уже в 2019 году стало известно о разводе спортсмена. Вопрос об опеке, по словам отца Никиты, еще не решен. По сообщениям некоторых СМИ, бывшая жена Маргарита уже заявила, что хочет отсудить у бывшего мужа треть его доходов.