Меркель стыдно за "крупнейшее преступление в истории человечества"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель побывала в концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Политик призналась, что ей стыдно за совершенное нацистами "крупнейшее преступление в истории человечества", и призвала не забывать о произошедшем. Кроме того, она пообещала, что Берлин пожертвует местному фонду "значительные средства", и поблагодарила его сотрудников за работу. Как уточняет ТАСС, речь может идти о 60 миллионах евро.

Вместе с Ангелой Меркель на десятилетие фонда Аушвиц-Биркенау приехал польский премьер Матеуш Моравецкий, подчеркнувший, что "свидетельства тех времен — фундамент современности".

В свою очередь, директор музея Петр Цивиньский, заметил: сохранять объект трудно, но фонду помогают 38 государств.

Ангела Меркель стала третьим немецким канцлером, нанесшим визит в Освенцим. До нее приезжали Гельмут Шмидт и Гельмут Коль.

В газовых камерах и крематориях этого концлагеря нацисты уничтожили более миллиона евреев, поляков и советских граждан. Всего жертвами изуверов Аушвиц-Биркенау стали от полутора до двух миллионов человек.