Лесных и Мартинцову дали реальные сроки, Мыльникову – условный

Участники незаконной акции в Москве Егор Лесных и Максим Мартенцов получили три и два с половиной года колонии, а Александр Мыльников – два года условно. Таково решение Мещанского суда столицы.

Ни Лесных, ни Мартенцов, ни Мыльников своей вины в нападении на правоохранителей не признали. Росгвардейцы, проходящие по делу потерпевшими, заявили об отсутствии претензий к осужденным, передает ТАСС.

Речь идет о произошедшем в ходе несанкционированной акции 27 июля, в которой участвовали около трех с половиной тысяч человек. Ранее в отношении нескольких других демонстрантов были вынесены приговоры.