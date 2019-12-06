Чиновница из Ленобласти в нецензурной форме открыла молодежи секрет успеха

Своеобразное для чиновника слово подобрала начальник отдела по молодёжной политике администрации Соснового Бора Александра Позднякова, когда на встрече с молодежью призывала много и усердно работать. Вместо "пахать" она использовала слово из словаря обсценной лексики. Запись яркого и, как оказалось, запоминающегося выступления на региональном молодёжном форуме "Доброволец.ЛО" в Гатчине выложили в соцсетях.

"Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем всё равно. Это относится и к руководителям, и к добровольцам, если вы не будете реально, я прошу за мою цензуру, (вкалывать), то другого…" — завершить мысль Поздняковой не дали — из зала послышался неодобрительный гул.

Впрочем, ей удалось разрядить обстановку и сменить гнев аудитории на милость.

"Подбодрила ребят", — заявила чиновница в разговоре с коллегами.

Выбранный способ мотивации подрастающего поколения не оценила главный специалист комитета по молодёжной политике Ленобласти Прасковья Васильева. В беседе с корреспондентом издания 78.ru она призналась, что пока не смотрела видео, но уже слышала отзывы. Произошедшее она сочла недопустимым и пообещала, что Позднякова больше выступать на форуме не будет.

Сама отличившаяся утверждает, что аудитория была "определенная", а слово было подобрано специально "в контексте".

"Оно как можно лучше характеризуют состояние вещей, которое сейчас происходит", — заключила Позднякова.