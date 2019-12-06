Футболисты "Арсенала" забили четыре безответных мяча в ворота "Локомотива"

В матче 19-го тура российской премьер-лиги тульский "Арсенал" на поле домашнего стадиона разгромил московский "Локомотив", забив четыре безответных мяча – 4:0. Для железнодорожников это поражение стало вторым кряду.

У победителей встречи дубль оформил Евгений Луценко, забивший на 63-й и 78-й минутах, а также по разу отличились Игорь Горбатенко (48-я минута) и Горан Чаушич (83). Луценко, помимо дубля, записал на свой счет результативную передачу.

Стоит отметить, что подопечные Юрия Семина доигрывали встречу в меньшинстве: вторую желтую карточку на 73-й минуте получил Мацей Рыбус и отправился досматривать игру в подтрибунное помещение.

73’ Рыбус фолит на Костадинове и получает вторую жёлтую карточку, которая превращается в красную. Остаёмся в меньшинстве.#АрсеналЛоко | #РПЛ pic.twitter.com/eySyTiw2Un — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 6, 2019

"Локомотив" с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Арсенал" поднялся на шестую строчку, имея в активе 25 очков. В следующем туре чемпионата России "оружейники" 1 марта на выезде сыграют с "Сочи", а москвичи в тот же день в Петербурге встретятся с "Зенитом".