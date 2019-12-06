В Ираке неизвестные открыли огонь по протестующим: 6 человек убиты

В результате обстрела в столице Ирака Багдаде убиты по меньшей мере шесть человек. О случившемся сообщает Reuters, ссылаясь на источники в полиции.

Неизвестные открыли огонь по протестующим в центре города на площади Тахрир. Также известно о более двадцати пострадавших.

Акции протеста не утихают в Ираке с начала октября. Граждане протестуют против плохих условий жизни, высокого уровня безработицы, коррупции.