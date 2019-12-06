"Зенит" довел беспроигрышную серию в РПЛ до восьми игр, разгромив "Динамо"

В матче 19-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" на поле домашней "Газпром Арены" разгромил московское "Динамо" со счетом 3:0. Подопечные Сергея Семака довели беспроигрышную серию в чемпионате России до восьми игр (семь побед, одна ничья).

Все три мяча были забиты в первом тайме, у победителей встречи голами отметились Сердар Азмун (6-я минута), Бранислав Иванович (35) и Артем Дзюба (45+1), который стал единоличным лидером бомбардирской гонки РПЛ. Полузащитник Олег Шатов записал на свой счет две голевые передачи.

"Зенит" с 45 очками лидирует в турнирной таблице, а "Динамо", прервавшее победную серию из трех матчей, расположилось на седьмой строчке, имея в активе 24 очка. В следующем туре чемпионата России петербуржцы 1 марта примут "Локомотив", а "бело-голубые" в тот же день дома сыграют со "Спартаком".