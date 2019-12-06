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6 декабря 201922:15

"УСК Мост" Руслана Байсарова приближает открытие Большой кольцевой линии

Компания Руслана Байсарова проложит двухпутный тоннель между тремя станциями метро.

В районе станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки тоннелепроходчики АО "УСК Мост" (структура ГК СК "Мост"), совет директоров которой возглавляет российский бизнесмен Руслан Байсаров, начали подготовку к работе гигантского щита Herrenknecht S-517 "Виктория". Когда сборка 10-метровой конструкции весом 870 тонн будет завершена, ее опустят в котлован монтажно-щитовой камеры. После чего "Виктория" проложит двухпутный тоннель на восточном участке БКЛ между станциями "Текстильщики", "Печатники" и "Нагатинский затон".

Компания Байсарова на самом сложном участке

По проекту, на Большой кольцевой линии предполагается построить 31 станцию и два электродепо. Эксперты подсчитали, что с нового кольца можно будет делать 19 пересадок на радиальные ветки, четыре — на МЦК, пять — на МЦД и 11 — на пригородные станции железной дороги. Первый участок БКЛ протяженностью 10,5 км уже был введен в эксплуатацию в феврале 2018 года. Тогда для пассажиров были запущены пять станций Третьего пересадочного контура: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк", каждую из которых ежедневно посещают примерно 250-300 тысяч пассажиров.

Проходка других тоннелей БКЛ ведется с опережением графика, и к настоящему моменту выполнено больше 70% работ. Как отметил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, участок, на котором специалисты "УСК Мост" Руслана Байсарова будут выполнять большой объем строительно-монтажных работ, считается одним из наиболее сложных. Трудность, как отмечают эксперты, представляют водонасыщенные грунты, плюс к этому на поверхности располагаются железнодорожные пути и действующая Таганско-Краснопресненская ветка метро.

Работа в графике

Накопленный опыт и профессиональные компетенции позволяют специалистам компании Руслана Байсарова справляться с самыми сложными задачами. Например, ранее десятиметровый щитовой ротор ТПМК "Виктория" (на фото) использовался при прокладке двухпутного тоннеля на Некрасовской линии. Как отмечают эксперты, эта розовая ветка метро в последующем станет рекордной по охвату населения, которому она улучшит транспортную доступность.

С февраля по июль специалисты ГК СК Мост Байсарова трудились круглосуточно, прервав работы только один раз "на замену режущего инструмента". Таким образом, тоннепроходчикам удалось выдержать высокие темпы работы — максимально "Виктория" проходила до 450 метров в месяц. В результате меньше чем через полгода состоялась сбойка тоннеля, на которой присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, что подчеркивает значимость проекта для города.

Сейчас щит-гигант "Виктория" переброшен на восточный участок Большой кольцевой линии, где готовится приступить к работе. Как рассказали специалисты, на строительстве третьего контура помимо "Виктории" используются еще три гигантских щита. Так, ТПМК "Победа" прокладывает участок от "Нагатинского затона" до "Кленового бульвара", ТПМК "Лилия" — тоннель от "Карамышевской" до "Мневников", ТПМК "Надежда" — тоннель до "Давыдково".

Одна из последних новостей — в планах метростроевцев в конце 2019 — начале 2020 года открыть часть северо-восточного фрагмента кольца и Некрасовскую линию, в строительстве которой участвовала компания Руслана Байсарова.

Проверенные временем

Работать строго в графике, а чаще даже с его опережением — в духе ГК СК Мост. В активе компании Байсарова больше 2500 сложных и масштабных объектов транспортной инфраструктуры по всей стране. Среди уже завершенных, такие уникальные объекты как:

Вантовый мост на остров Русский, строившийся к саммиту АТЭС-2012 года, который имеет самый длинный в мире пролет среди мостов такой конструкции;

К Зимней олимпиаде в Сочи компания построила автомобильную и железную дороги, соединившие Адлер и горно-климатический курорт "Альпика-Сервис". Сложнейший горный участок начинался на высоте 65 метров над уровнем моря, а заканчивался на 488 метрах;

С нуля в период короткой навигации на Ямале был построен арктический порт Сабетта.

Каждый из этих проектов стал визитной карточкой компании и свидетельствует о профессионализме ее специалистов. Традиционно большое внимание ГК СК Мост уделяет вопросам безопасности. А чтобы быть в курсе законодательной, нормативной и технической сфер строительства, регулярно организует отраслевые семинары и конференции, на которых обсуждаются передовые материалы и технологии.

Как отмечают эксперты, с вхождением Байсарова Руслана в совет директоров "УСК Мост" компания получила дополнительный импульс к развитию. Тем более, что для воплощения в жизнь даже самых амбициозных начинаний у нее имеются все необходимые составляющие: материально-техническая база и высококлассные профессионалы.

Быстро, качественно, удобно

Специалисты высоко оценивают личный вклад Руслана Сулимовича Байсарова в реализацию значимых для страны инфраструктурных проектов. В биографии бизнесмена много таких ярких моментов. Предприниматель родился в небольшом селе Пригородное Чечено-Ингушской АССР 9 августа 1968 года. Его первые проекты были связаны с ресторанно-развлекательным бизнесом. Затем больше десяти лет он развивал нефтяную сферу и занимал руководящие посты в крупных столичных компаниях, занимающихся поставками топлива в столичный регион.

В настоящее время в сфере интересов Байсарова Руслана масштабные проекты, которые в последующем должны кардинально изменить к лучшему жизнь многих российских регионов. Так, одна из структур предпринимателя — АО "Тувинская энергетическая промышленная корпорация" — разрабатывает залежи угля в Республике Тыва.

На Байкало-Амурской магистрали ГК СК Мост прокладывает вторую нитку тоннеля, которая почти в 2,5 раза увеличит пропускную способность на участке Дельбичинда — Дабан Восточно-Сибирской железной дороги.

На завершающей стадии еще два стратегических объекта, расположенных на Дальнем Востоке. ГК СК Мост совместно с китайскими специалистами строит автомобильный и железнодорожный мосты через Амур. Как неоднократно заявлял бизнесмен, инфраструктурные ограничения, а попросту отсутствие дорог, не должны быть препятствием для развития богатых ископаемыми регионов. Ввод в строй всех этих значимых для развития региона объектов будет способствовать активизации товарооборота и укрепит позиции России на Дальнем Востоке.

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