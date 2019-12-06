Фигуристы Синицина и Кацалапов – четвертые после ритм-танца в финале Гран-при

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут четвертыми после ритм-танца в финале Гран-при, который проходил в итальянском Турине. За свой прокат дуэт из России получил 81, 51 балла.

Лидируют французы французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (83,83 балла), вторые – американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (82,72), а замыкают тройку лидеров американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (81,67).

Еще одна российская пара Александра Степанова и Иван Букин занимают пятое место (81,14). Произвольный танец фигуристы представят в субботу, 7 декабря.