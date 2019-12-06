Болельщики "Зенита" в знак протеста покинули трибуны в матче с "Динамо"

В рамках 19-го тура российский премьер-лиги "Зенит" на поле "Газпром-Арены" принимал московское "Динамо" (3:0). На 40-й минуте встречи болельщики петербургской команды в полном составе покинули трибуны.

Фанаты заранее предупредили об акции. С игры также ушли и несколько сотен поклонников московской команды. Таким образом футбольные фанаты выступили против массовых задержаний болельщиков московского "Спартака" в Санкт-Петербурге, которые оскорбляли форварда "Зенита" Артема Дзюбу.

После тех событий болельщики "красно-белых" призвали поклонников всех команд уйти со стадионов в матчах 19-го тура чемпионата России. Протест уже поддержали зрители матча "Арсенал" — "Локомотив" (4:0) в Туле. На 30-й минуте трибуны покинули болельщики обеих команд.