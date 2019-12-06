В Калининграде ищут причину гибели лебедей

В Калининграде природоохранная прокуратура вслед за полицией начала расследование причин массовой гибели лебедей. У птиц, по словам ветеринаров, зафиксированы признаки отравления.

Реакции правоохранительных органов пока нет. Но интернет-сообщество взрывается — кому понадобилось убивать беззащитных птиц? Четыре особи погибли, оставшиеся в живых — под капельницей в реанимации.

"Там и ожоги, и некроз кишечника, и сердце, и тромбы, и инфаркты. Там кошмар, короче. Это всё говорит о том, что это яд, что лебеди отравлены", — говорит Светлана Санина, куратор приюта "Клюквенное.

Вспоминают жители города и другой случай. Совсем недавно в Калининграде нашли застреленными лебедей. В их гибели обвинили охотников. При этом зоозащитники проводят параллель с догхантерами, убийцами собак, которые чаще всего делали это ради развлечения.

В случае с лебедями в Калининграде их могли отравить крысиным ядом.

"Сейчас отправим анализы, через семь дней будут готовы. И завтра мы повезём пробы на две инфекции", – пояснила Юлия Садовская, директор института "Биосфера Балтики".

При этом столичные зоозащитники просят пока не делать спешных выводов. Птицы могли отравиться как в своем водоеме от еды, которую принесли люди, так и в другом месте, куда передвигаются за кормом.

"Пока причина отравления не установлена. Это может быть какой-то источник выбросов в природе, куда просто птицы прилетели, там что-то поели и вернулись назад, на свои озера. И там уже им стало плохо", — сообщил Юрий Корецких, председатель общественной организации "Альянс защитников животных".

Правоохранительные органы в ближайшее время должны будут проверить все версии. Не исключено, что кому-то эта история с гибелью птиц может быть выгодна. Как раз сейчас в самом разгаре оформление документов для конкурсов и грантов на оказание помощи пернатым.