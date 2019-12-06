Фигуристка Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в финале Гран-при, который проходит в итальянском городе Турин. 16-летняя спортсменка обновила свой же мировой рекорд, получив за прокат 85,45 балла.

Еще одна россиянка Алина Загитова (79,60) стала второй, ее соотечественница Анна Щербакова (78,27) замкнула тройку лидеров, а Александра Трусова (71,45) заняла пятое место. Произвольную программу девушки представят в субботу, 7 декабря.